Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi... Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan şoke oldu meğer Behzat Ç’nin yıldızıyla...

Ecem Erkek'i ayrılırken yaptığı şu açıklama da tekrar gündeme geldi: "Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş̧ biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam. Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş̧ gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız.