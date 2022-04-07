Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi... Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan şoke oldu meğer Behzat Ç’nin yıldızıyla...
Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi... Kadrosunda Onur Atilla, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek, yeni sezonda yapıma veda etmişti. Programda canlandırdığı tiplemelerle hafızalara kazınan Erkek, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bu kez eski eşiyle gündeme geldi. Ecem Erkek'in 2016 yılında nikah masasına oturduğu ve 2020'de ayrıldığı eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ecem Erkek'in Behzat Ç. dizisinde rol alan kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi...
Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Naime tiplemesiyle hafızalara kazınan Ecem Erkek'in eski eşi merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ecem Erkek'i ayrılırken yaptığı şu açıklama da tekrar gündeme geldi: "Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş̧ biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam. Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş̧ gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız.
Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik. Yani boşamadım BOŞANDIK! Evliliği Instagram storylerinden öğrenmiş̧ olduğu çok açık insanlar tarafından söylenmiş̧ bir takım cümleler okuyorum. Ne Armağan'ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem! Bizim sevgimiz de saygımız da baki... Buradan size magazin çıkmaz sizi keşfet'e alalım."