Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi de ünlü çıktı! 1 yıl önce tek celsede boşanmıştı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi de ünlü çıktı gören inanamadı. Bir dönem Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür'ün kadrosunda yer alan şimdilerde ise gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ecem Erkek eski eşi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016–2020 yılları arasında evli kalan Ecem Erkek ile Yüce Armağan Erkek geçtiğimiz yıl aniden boşanmıştı. Eski aşıkların 2017 yılında Hayat Sırları isimli dizide beraber rol aldıkları ortaya çıktı.