Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi de ünlü çıktı! 1 yıl önce tek celsede boşanmıştı! Meğer aynı dizide rol almışlar...
Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle yıldızı parlayan Ecem Erkek'in eski eşini görenler gözlerine inanamıyor. 1 yıl önce tek celsede boşandığı eski eşi de meğer ünlüymüş. 2018 yılında Güldür Güldür'ün kadrosuna katılan Ecem Erkek her hafta farklı tiplemeler ile izleyicileri kahkaya boğuyordu. Yeni sezonda kadrodan çıkan sevilen oyuncu eski eşiyle gündeme geldi. İşte Erkek'in zamanında birlikte aynı dizide rol aldığı eski eşi...
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in eski eşi de ünlü çıktı gören inanamadı. Bir dönem Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür'ün kadrosunda yer alan şimdilerde ise gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ecem Erkek eski eşi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016–2020 yılları arasında evli kalan Ecem Erkek ile Yüce Armağan Erkek geçtiğimiz yıl aniden boşanmıştı. Eski aşıkların 2017 yılında Hayat Sırları isimli dizide beraber rol aldıkları ortaya çıktı.
Ecem Erkek sosyal medyayı az kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Ara ara spor yaptığı zamanlardaki halini paylaşan Erkek son dönemlerde verdiği kilolarla konuşuluyordu. 1.64 m boyundaki oyuncu 'Hayattaki en büyük başarın nedir?' şeklindeki soruya, "Diyet yapmak bu ara. Vallaha 12 kilo verdim" diyerek gülümsetmişti.