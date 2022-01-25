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Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Onur Atilla ile arasındaki fark şoke etti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Özgür Aydın, kadrosunda Alper Kul, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mustafa karakteriyle adını geniş kitlelerine duyurdu. Oyunculuğuyla dikkat çeken Özgür Aydın'ın hayatı da merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Özgür Aydın'ın yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemezken 'Göründüğü gibi değilmiş', 'Hiç göstermiyor', 'Onur Atilla'dan büyükmüş' yorumlarında bulundu. Bakın Özgür Aydın kaç yaşındaymış...

25.01.2022 21:15 - Son Güncelleme: 25.01.2022 21:15
Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Onur Atilla ile arasındaki fark şoke etti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mustafa karakteriyle adından söz ettiren Özgür Aydın'ın hayatı merak konusu oldu.

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Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Onur Atilla ile arasındaki fark şoke etti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Ünlü oyuncunun hayatını merak edenler özellikle "Özgür Aydın kaç yaşında?", "Özgür Aydın kaç doğumlu?" sorularının yanıtını arattı.

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Onur Atilla ile arasındaki fark şoke etti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Aydın hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemezken 'Göründüğü gibi değilmiş', 'Hiç göstermiyor', 'Onur Atilla'dan büyükmüş' yorumlarında bulundu.

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Onur Atilla ile arasındaki fark şoke etti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

İşte başta Özgür Aydın olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Onur Atilla ile arasındaki fark şoke etti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Uğur Bilgin - 24 Temmuz 1980

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