Vav TV İzle
Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

Kadrosunda Ali Sunal, Aziz Aslan, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. Ankara'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Özgür Aydın kaç yaşında" sorusunun yanıtını aratırken oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı. Özgür Aydın için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Öte yandan Aydın'ın rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Özgür Aydın kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
13.05.2023 23:38 - Son Güncelleme: 13.05.2023 23:39
Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

Güldür Güldür Show'da Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. "Özgür Aydın kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenenler de şaşıp kaldı.

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

. Özgür Aydın için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Öte yandan Aydın'ın rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki fark da dikkat çekti.

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

İşte Özgür Aydın başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...

Alper Kul - 5 Aralık 1975

SON DAKİKA