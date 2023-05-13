Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Onur Atilla’dan büyükmüş...
Kadrosunda Ali Sunal, Aziz Aslan, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. Ankara'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Özgür Aydın kaç yaşında" sorusunun yanıtını aratırken oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı. Özgür Aydın için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Öte yandan Aydın'ın rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Özgür Aydın kaç yaşındaymış...
13.05.2023 23:38 - Son Güncelleme: 13.05.2023 23:39
Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. "Özgür Aydın kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenenler de şaşıp kaldı.
. Özgür Aydın için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Öte yandan Aydın'ın rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki fark da dikkat çekti.