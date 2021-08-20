Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın son haline bakın! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda Yılmazkaya için "Çok güzel olmuşsun", "Güzele ne yakışmaz" yorumları yapıldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın yeni imajı...
20.08.2021 22:49
- Son Güncelleme: 20.08.2021 22:49
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.