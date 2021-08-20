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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın son haline bakın! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda Yılmazkaya için "Çok güzel olmuşsun", "Güzele ne yakışmaz" yorumları yapıldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın yeni imajı...

20.08.2021 22:49 - Son Güncelleme: 20.08.2021 22:49
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Programın sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yılmazkaya, son olarak yeni tarzını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Yeni imajını paylaştı gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına "Çok güzel olmuşsun", "Güzele ne yakışmaz" yorumlarında bulundu.

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