Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın sevgilisine bakın! Fena aşka geldi kumsalda sarmaş dolaş paylaştı ortalık yıkıldı

Yılmazkaya, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Bir hikayenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz, her hikaye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz! Her şey emek, her şey inanç, her şey umut! Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz! Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu! Çek içine! Nefes! Misim"