Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi bakın kimmiş! Kadrosunda Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmazkaya, sevgilisi ile verdiği pozu ilk kez Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi...
09.04.2022 01:47 - Son Güncelleme: 09.04.2022 01:47
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.