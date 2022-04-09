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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi bakın kimmiş! Kadrosunda Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmazkaya, sevgilisi ile verdiği pozu ilk kez Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi...

09.04.2022 01:47 - Son Güncelleme: 09.04.2022 01:47
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

Kural bozan ünlü oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozu ilk kez Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

Yılmazkaya, paylaşımının altına ise "Onca hengamenin arasında en güzel molam hayata! Ağladığım, güldüğüm, durulduğum, ürettiğim, coştuğum bazen nefes nefese yanına koştuğum! Sevgili..." notunu ekledi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kimmiş! “En güzel molam” deyip ilk kez paylaştı

İşte Meltem Yılmazkaya başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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