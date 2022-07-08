Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Romantik pozları ortalığı yıktı!
Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Aziz Aslan, Onur Atilla, Ali Sunal gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçen aylarda yeni bir aşka yelken açan Yılmazkaya, sevgilisi ile verdiği romantik pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun sevgilisi dikkat çekti. Bakın Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı sevgilisi kimmiş...
08.07.2022 20:52 - Son Güncelleme: 08.07.2022 20:52
Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adını geniş kitlelere duyurmuştu.