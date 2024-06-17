Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın eşi bakın kim çıktı! Eşi ve oğlunu paylaştı! Meğer ünlü müzisyenle...

Mahir İpek, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Aziz Aslan, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Oğlu ve eşini paylaşan Yılmazkaya'nın geçen yıl evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meltem Yılmazkaya bakın kiminle evliymiş...
Meltem Yılmazkaya, kadrosunda Mahir İpek, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Aziz Aslan, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Yılmazkaya, sosyal medya hesabında Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.