Güldür Güldür’ün Mehtap’’ı Meltem Yılmazkaya son haline bakın! Yeni imajını gören hayran kaldı dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı
Güldür Güldür'ün Mehtap''ı Meltem Yılmazkaya son haline bakın! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İmaj tazeleyen ünlü oyuncu, yeni imajını 242 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Göğüs dekolteli bluzuyla verdiği pozu yayınlayan Yılmazkaya, paylaşımının altına ise "Kesilen her saçın ardında bir hikaye var! Nerede kalmıştık?" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun son hali de takipçilerinden tam not aldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyayı sallayan son hali...
02.03.2022 18:39 - Son Güncelleme: 02.03.2022 18:39
Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Onur Atilla, Ali Sunal, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, yeni imajıyla gündeme geldi.