Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Oyunculuk performansıyla dikkat çeke Yılmazkaya, bu kez kumsalda verdiği pozla çok konuşuldu. Mini tulumuyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...
27.09.2021 22:01
- Son Güncelleme: 27.09.2021 22:01