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Haberler Magazin Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Oyunculuk performansıyla dikkat çeke Yılmazkaya, bu kez kumsalda verdiği pozla çok konuşuldu. Mini tulumuyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...

27.09.2021 22:01 - Son Güncelleme: 27.09.2021 22:01
Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, mini tulumuyla kumsalda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "Yaşadığım her şey müziğe dönüşüyor, yoksa taş kesilirdim! Bir heves bir heyecan. İki aya kavuşuruz" notunu düştü.

Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Güldür Güldür‘ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya mini tulumuyla poz verdi! Kumsal paylaşımını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

İşte Meltem Yılmazkaya'nın beğeni toplayan kumsal pozu...

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