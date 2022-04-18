Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya fena aşka geldi! “Ruhu besleyenim” dediği sevgilisi bakın kim! Sır gibi saklıyordu...
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya fena aşka geldi! Kadorsunda Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mehtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan Meltem Yılmazkaya, sergilediği performansla sık sık gündeme gelmişti. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen ünlü isim, geçen günlerde kural bozarak gözünden sakındığı sevgilisini ilk kez paylaşmıştı. Aşka gelen Yılmazkaya, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevgilisi için "Ruhu besleyenim" ifadelerini kullanan ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Bakın Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi kimmiş...
18.04.2022 18:20 - Son Güncelleme: 18.04.2022 18:20
Meltem Yılmazkaya, Mehtap karakteriyle yer aldığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyurdu. Sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.