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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu gören bir daha baktı

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Aylin Kontente, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Meltem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla çok konuşuldu. Dantelli siyah üstüyle objektif karşısına geçen Yılmazkaya'nın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın 243 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabından yaptığı dekolteli paylaşımı...

18.12.2021 23:47 - Son Güncelleme: 19.12.2021 00:18
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu gören bir daha baktı

Güldür Güldür Show adlı programda Meltem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu, dantelli üstüyle verdiği bir pozu siyah-beyaz filtre uygulayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu gören bir daha baktı

Yılmazkaya'nın paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu gören bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun pozuna yoğun ilgi göstererek binlerce beğeni ve yorum yaptı.

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