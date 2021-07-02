Güldür Güldür’ün Leman’ı İrem Kahyaoğlu havuz başından paylaştı! Önce bikinili pozunu yayınladı sonra gelin ayakkabısı ile…
Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu havuz başından paylaştı! Güldür Güldür Show'da Leman karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Geçirdiği keyifli anlara dair sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, önce teknede verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozuyla kısa sürede gündem olan ünlü oyuncu, ardından havuz başında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Havuz kenarında 1,5 yıl önce düğününde giydiği gelin ayakkabısını görüntüleyen oyuncu, bunun nedenini bakın nasıl açıkladı…
02.07.2021 23:54
- Son Güncelleme: 03.07.2021 00:19