Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözünden sakındığı ailesini gören dilini ısırdı! ‘Evimin güzelleri’ dediği eşi ve kızı...
Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in gözünden sakındığı ailesini gören dilini ısırdı! Kadrosunda Ali Sunal, Onur Buldu, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Kudret karakterini canlandıran Ünal Yeter, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeter'in özel hayatı da merak konusu oldu. Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünal Yeter'in 'Evimin güzelleri' dediği eşi ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden geçemedi. İşte Ünal Yeter'in güzeller güzeli eşi ve kızı...
22.01.2022 20:28
- Son Güncelleme: 22.01.2022 20:28
Ünal Yeter, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Kudret karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeter'in özel hayatı da merak konusu oldu
Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
Ünal Yeter'in bir sosyal medya paylaşımında 'Evimin güzelleri' dediği eşi ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden geçemedi.