Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden uzak eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter'in eşi....
Kadrosunda Ali Sunal, Onur Buldu, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı eğlence programında Kudret karakterini canlandıran Ünal Yeter, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeter'in özel hayatı da merak konusu oldu. Aile hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran Ünal Yeter'in 'Evimin güzelleri' dediği eşi ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden geçemedi. İşte Ünal Yeter'in güzeller güzeli eşi ve kızı...
17.08.2022 09:06 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:09
Ünal Yeter, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Kudret karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeter'in özel hayatı da merak konusu oldu
Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
Ünal Yeter'in bir sosyal medya paylaşımında 'Evimin güzelleri' dediği eşi ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden geçemedi.