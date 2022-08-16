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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter'in eşi....

Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter'in eşi....

Kadrosunda Ali Sunal, Onur Buldu, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı eğlence programında Kudret karakterini canlandıran Ünal Yeter, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeter'in özel hayatı da merak konusu oldu. Aile hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran Ünal Yeter'in 'Evimin güzelleri' dediği eşi ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden geçemedi. İşte Ünal Yeter'in güzeller güzeli eşi ve kızı...

16.08.2022 14:59 - Son Güncelleme: 16.08.2022 14:59
Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter’in eşi....

Ünal Yeter, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Kudret karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeter'in özel hayatı da merak konusu oldu

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Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter’in eşi....

Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Ünal Yeter'in bir sosyal medya paylaşımında 'Evimin güzelleri' dediği eşi ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden geçemedi.

Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter’in eşi....

Yeter ailesi için "Allah mutluluğunuzu daim etsin", "Ne güzelsiniz hep mutlu olun" gibi yorumlar yapıldı.

Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter’in eşi....

İşte başta Ünal Yeter'in ailesi olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Güldür Güldür’ün Kudret’i Ünal Yeter’in gözlerden köşe bucak kaçan eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ünal Yeter’in eşi....

EMİR BENDERLİOĞLU

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