Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Eski eşi bakın kim çıktı...

İbrahim karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Rüştü Onur Atilla, oyunculuk performansının yanı sıra verdiği kilolar ile de sık sık kendiden bahsettirdi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu son olarak ise özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliğinin bittiği öğrenildi. Rüştü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı. İşte detaylar...