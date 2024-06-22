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Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Eski eşi bakın kim çıktı...

İbrahim karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Rüştü Onur Atilla, oyunculuk performansının yanı sıra verdiği kilolar ile de sık sık kendiden bahsettirdi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu son olarak ise özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliğinin bittiği öğrenildi. Rüştü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 16:24 Güncelleme 22 Haziran 2024, 16:34
Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Eski eşi bakın kim çıktı... 1

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Bir yılda 45 kilo veren başarılı oyuncu, şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Eski eşi bakın kim çıktı... 2

'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile dünyaevine girmişti.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Eski eşi bakın kim çıktı... 3

Çiftin bu evlilikten Kemal ve Uygar adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Ancak çiftten üzücü haber geldi. Sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti.

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