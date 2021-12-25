Güldür Güldür’ün Hayati Bayat’ı bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte Mahir İpek’in memleketi...
Güldür Güldür'ün Hayati Bayat'ı bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Onur Buldu, Onur Atilla, Alper Kul, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal gibi isimlerin bulunduğu Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. İnternet kullanıcıları özellikle oyuncunun memleketini merak ederek "Mahir İpek aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İpek'in memleketini ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Mahir İpek aslen nereliymiş...
25.12.2021 23:24
- Son Güncelleme: 25.12.2021 23:24
Güldür Güldür Show'da Hayati Bayat karakterini canlandıran Mahir İpek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Mahir İpek aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.