Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın ‘gün ışığım’ dediği eşine bakın! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı
Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın 'gün ışığım' dediği eşine bakın! Kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Alper Kul, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Fikri karakterini canlandıran Aziz Aslan, yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Aslan'ın özellikle aşk hayatı merak edilip "Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşi ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı. İşte Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşi...
11.12.2021 20:34
- Son Güncelleme: 11.12.2021 23:13
Ünlü oyuncu Aziz Aslan, Fikri karakterini canlandırdığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aslan'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Aslan'ın özellikle aşk hayatı merak edilip "Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Aslan'ın eşi ise görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı. Öte yandan Aziz Aslan'ın eşiyle çekilen bir fotoğrafı 'gün ışığım' notuyla sosyal medya hesabında yayınlaması dikkat çekti.