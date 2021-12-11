Güldür Güldür’ün Fikri’si Aziz Aslan’ın ‘gün ışığım’ dediği eşine bakın! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Aslan'ın eşi ise görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı. Öte yandan Aziz Aslan'ın eşiyle çekilen bir fotoğrafı 'gün ışığım' notuyla sosyal medya hesabında yayınlaması dikkat çekti.