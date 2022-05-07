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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un gözünden sakındığı eşine bakın! Kadrosunda Alper Kul, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla gibi isimlerin yar aldığı Güldür Güldür Show'da Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Giray Altınok kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Altınok'un kendisi gibi oyuncu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...

07.05.2022 16:47 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:47
Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Giray Altınok, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Feridun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşınan ve oyunculuk eğitimi alan Altınok'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Giray Altıok kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

Altınok'un kendisi gibi oyuncu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...

İşte başta Giray Altınok olmak üzere ünlü isimler ve eşleri...

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