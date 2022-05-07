Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi o ünlü oyuncu! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...
Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un gözünden sakındığı eşine bakın! Kadrosunda Alper Kul, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla gibi isimlerin yar aldığı Güldür Güldür Show'da Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Giray Altınok kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Altınok'un kendisi gibi oyuncu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...
07.05.2022 16:47 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:47