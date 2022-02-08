Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı gözünden sakındığı eşi meğer...
Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un gözünden sakındığı eşine bakın! Kadrosunda Alper Kul, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla gibi isimlerin yar aldığı Güldür Güldür Show'da Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Giray Altınok kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Altınok'un kendisi gibi oyuncu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...
08.02.2022 22:45
- Son Güncelleme: 08.02.2022 22:46
1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Giray Altınok, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Feridun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.