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Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Prens’in yıldızı Giray Altınok’un memleketi...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan ve son dönemlerde Prens dizisiyle gündemde olan Giray Altınok'un hayatı merak edildi. Meslektaşı Cansu Diktaş ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bugünlerde baba olmaya hazırlanan 40 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında en çok "Giray Altınok aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Prens'in yıldızı Giray Altınok'un memleketi...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 16:50 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 16:50
Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Prens’in yıldızı Giray Altınok’un memleketi... 1

Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan ve son dönemlerde Prens dizisiyle gündemde olan Giray Altınok'un hayatı merak edildi.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Prens’in yıldızı Giray Altınok’un memleketi... 2

GİRAY ALTINOK KİMDİR?
Giray Altınok, 1983 yılında doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Prens’in yıldızı Giray Altınok’un memleketi... 3

Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı.

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