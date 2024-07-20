Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Prens’in yıldızı Giray Altınok’un memleketi...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan ve son dönemlerde Prens dizisiyle gündemde olan Giray Altınok'un hayatı merak edildi. Meslektaşı Cansu Diktaş ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bugünlerde baba olmaya hazırlanan 40 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında en çok "Giray Altınok aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Prens'in yıldızı Giray Altınok'un memleketi...