Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu
Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nu hiç böyle görmediniz! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşımına "Yandı buralar", "Sosyal medya güzel görsün", "Su gibi güzelliğin..." yorumları yapıldı. İşte Açelya Topaloğlu'nun bikinili tatil pozları...
26.08.2021 19:35
- Son Güncelleme: 26.08.2021 19:36
Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Çiçek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Güldür Güldür Show'un sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu, 784 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında bikinili pozlarını paylaştı.