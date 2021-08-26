Vav TV İzle
Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nu hiç böyle görmediniz! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşımına "Yandı buralar", "Sosyal medya güzel görsün", "Su gibi güzelliğin..." yorumları yapıldı. İşte Açelya Topaloğlu'nun bikinili tatil pozları...

26.08.2021 19:35 - Son Güncelleme: 26.08.2021 19:36
Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu’nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Çiçek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu’nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Topaloğlu, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken fotoğraflarına yenilerini ekledi.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu’nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Güldür Güldür Show'un sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu, 784 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında bikinili pozlarını paylaştı.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu’nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile kumsalda verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu’nu hiç böyle görmediniz! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Topaloğlu'nun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem olurken binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA