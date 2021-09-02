Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Topaloğlu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin üzerine sundu. Kayalığın üzerine çıkarak poz veren Topaloğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü oyuncu fit haliyle dikkat çekti. İşte Açelya Topaloğlu'nun çok konuşulan o pozu...
02.09.2021 01:44
- Son Güncelleme: 02.09.2021 01:44
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Açelya Topaloğlu, Instagram hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.