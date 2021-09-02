Vav TV İzle
Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Topaloğlu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin üzerine sundu. Kayalığın üzerine çıkarak poz veren Topaloğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü oyuncu fit haliyle dikkat çekti. İşte Açelya Topaloğlu'nun çok konuşulan o pozu...

02.09.2021 01:44 - Son Güncelleme: 02.09.2021 01:44
Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Yaz boyunca güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Açelya Topaloğlu, Instagram hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ve üzerine giydiği ipli elbisesi ile kayalığın üzerine çıkarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! ‘Aşk yaşıyorum’ dedi o pozu olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA