Güldür Güldür'ün Burcu'su bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alper Kul’un biricik eşi Aylin Kontente’nin memleketi...
Güldür Güldür'ün Burcu'su bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı... Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Burcu karakteriyle hafızalara kazınan Aylin Kontente'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2012 yılında meslektaşı Alper Kul ile nikah masasına oturan Aylin Kontente'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aylin Kontente aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Aylin Kontente'nin memleketi...
04.10.2021 23:46
- Son Güncelleme: 04.10.2021 23:46
Aylin Kontente, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Burcu karakteriyle hafızalara kazındı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da ilgiyle takip edilen oyuncu, 2012 yılında meslektaşı Alper Kul ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Arel ve Leo isminde iki erkek evladı olan oyuncunun memleketi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aylin Kontente aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Aylin Kontente olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...