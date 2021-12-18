Güldür Güldür'ün Bilal'in öğretmen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kedisiyle paylaştığı videoya etiketleyince...
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasında. Yetenekli oyuncu önceki Instagram hesabından kedisiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu sevimli videoya ise eşi Duygu Koz'u etiketkledi. Hemen ardından Onur Buldu'nun eşini herkes merak etti. İşte başta Onur Buldu'nun eşi olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
18.12.2021 09:16
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:17
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında öne çıkan Onur Buldu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hem işiyle ilgili paylaşımları hem geçmişe dönük halleri hem de özel hayatına dair zaman zaman yaptığı paylaşımlar beğeni alıyor.
Onur Buldu'nun eşi de merak ediliyor. Gözlerden uzak bir düğün yapan Onur Buldu zaman zaman öğretmen eşiyle de paylaşım yapıyor. Buldu son olarak kedilerinin videosunu çekip eşini de videoya etiketledi.
Onur Buldu'nun eşi Duygu Koz sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmadığı için merak konusu oluyor. Koz'un öğretmenlik yaptığı bilinirken özel hayatına dair çok bir bilgi bulunmuyor. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.