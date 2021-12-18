Güldür Güldür’ün Bilal’in öğretmen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kedisiyle paylaştığı videoya etiketleyince...

Onur Buldu'nun eşi Duygu Koz sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmadığı için merak konusu oluyor. Koz'un öğretmenlik yaptığı bilinirken özel hayatına dair çok bir bilgi bulunmuyor. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.