Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu'nun eşi Duygu ve kızı Masal'a bakın! 40 gün önce baba olmuştu: "Sevgilim bütün cefayı çekse de..."

ONUR BULDU'NUN BABALIK HEYECANI

Onur Buldu eşinin pozunu paylaşarak öncesi-sonrası yaptı. Onur Buldu paylaşımına "Öncesi-sonrası. Masal'ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notunu düştü.