Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu'nun eşi Duygu ve kızı Masal'a bakın! 40 gün önce baba olmuştu: "Sevgilim bütün cefayı çekse de..."
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun eşi Duygu ve kızı Masal'a bakın! 40 gün önce baba olmuştu ünlü oyuncu... Sosyal medya hesabından, "Öncesi - sonrası... Masal'ımıza kavuştuk. bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu Kozoğlu, sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım." notuyla eşinin doğum öncesi ve doğum sonrası halini paylaşan Onur Buldu'ya ünlü isimlerden tebrik mesajı yağdı. İşte Onur Buldu'nun kızı Masal bebek...
31.07.2022 09:07 - Son Güncelleme: 31.07.2022 09:18
"SEVGİLİM BÜTÜN CEFAYI ÇEKSE DE..."
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun eşi Duygu ve kızı Masal'a bakın! 40 gün önce baba olmuştu, kızı Masal'ı ilk kez gösterdi.
Güldür Güldür adlı show programında Bilal karakteri ile dikkat çeken Onur Buldu 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evli.
ONUR BULDU'NUN BABALIK HEYECANI
Onur Buldu eşinin pozunu paylaşarak öncesi-sonrası yaptı. Onur Buldu paylaşımına "Öncesi-sonrası. Masal'ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notunu düştü.
Onur Buldu'ya Güldür Güldür'de yer alan oyuncular ve pek çok ünlü isim kalp emojisiyle destek verdi.