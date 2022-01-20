Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun abisi Azem'e bakın! 'Hık demiş burnundan düşmüş' denilen abi kardeşin arasında meğer 8 gün varmış...
Güldür Güldür Bilal'in abisi Azem'e bakın! Birbirinin kopyası gibi görünen abi kardeşin arasında meğer 8 gün varmış... Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Onur Buldu sosyal medya gündeminde. 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi ünlü oyuncu... Ardından İstanbul'a yerleşti ve birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Onur Buldu'nun 'Anamın çocuğu' dediği abisi Azem Buldu'yu görenler ikili hakkında, 'Birbirinin kopyası' diyor. İşte Onur Buldu ve kendisinden 8 gün büyük abisi...
20.01.2022 15:57
- Son Güncelleme: 20.01.2022 16:04
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun abisi Azem'e bakın! 'Hık demiş burnundan düşmüş' denilen abi kardeşin arasında meğer 8 gün varmış...
Onur Buldu Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelili. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yapan oyuncu Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynayan ünlü isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evli.