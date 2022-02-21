Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'dan 'iyi ki doğdun be sarı fırtınam' paylaşımı! Hamile olduğu ortaya çıkmıştı...
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'dan eşi Duygu Koz'a 'iyi ki doğdun be sarı fırtınam' paylaşımı! Hamile olduğu geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı... Onur Buldu Instagram'dan yaptığı paylaşımlar kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle paylaşım yapınca kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. İşte Onur Buldu'nun, eşinin doğum gününde yaptığı paylaşım...
21.02.2022 16:13 - Son Güncelleme: 21.02.2022 16:28
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'dan 'iyi ki doğdun be sarı fırtınam' paylaşımı! Hamile olduğu ortaya çıkmıştı geçtiğimiz Ocak ayında Duygu Koz'un...
Onur Buldu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu yeni yaşını kutluyor. Duygu Kozoğlu için Onur Buldu şu notu fotoğrafına düştü: "İyi ki doğdun be sarı fırtınam..."