Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Onur Buldu’nun memleketi...
Kadrosunda Ali Sunal, Aziz Aslan, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu'nun yeni sezonda yapımda yer almayacağı ortaya çıktı. Hayranlarını üzen bu haber sonrası sosyal medyada programa ilişkin bir açıklamada bulunan Buldu, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çeşitli tiplemelerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...
23.10.2022 23:45 - Son Güncelleme: 23.10.2022 23:45
Güldür Güldür Show'un yıldızları arasında yer alan Onur Buldu, geçtiğimiz sezon yapımla yollarını ayırma kararı aldı.
Onur Buldu'nun yeni sezonda yer almaması hayranlarını üzerken ünlü oyuncu sosyal medyada programa ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Onur Buldu yeni sezonlarına başlayan arkadaşlarına destek vermek adına bir paylaşım yapmayı unutmadı ve "Yeni sezon hayırlı olsun canlarım harika bir sene olsun" notunu düştü.
Çeşitli tiplemelerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.