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Güldür Güldür'den bu yüzden ayrılmış! Onur buldu sebebini ilk kez açıkladı! "Gitmek istedim..."

Güldür Güldür Show'da Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu, programdan ayrılmasının ardından sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda hem ayrılık kararının perde arkasını hem de bu süreçte yaşadıklarını ilk kez anlattı.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 20:45 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 20:45
Güldür Güldür’den bu yüzden ayrılmış! Onur buldu sebebini ilk kez açıkladı! Gitmek istedim...

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Onur Buldu, ani ayrılık kararının nedenlerini açıkladı. Başarılı oyuncu, yeni projeler için güvenli alanından çıkmayı tercih ettiğini ve bu süreçte ekiple olan bağlarının devam ettiğini belirtti.

Güldür Güldür’den bu yüzden ayrılmış! Onur buldu sebebini ilk kez açıkladı! Gitmek istedim...

Güldür Güldür Show'da Bilal karakteriyle büyük beğeni kazanan oyuncu Onur Buldu, programdan ayrılmasının ardından sessizliğini bozdu.

Güldür Güldür’den bu yüzden ayrılmış! Onur buldu sebebini ilk kez açıkladı! Gitmek istedim...

Onur Buldu, ünlü isim Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu ve Güldür Güldür Show'dan ayrılma kararını şu sözlerle açıkladı:


"Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim." Ayrılık sürecinin ekip ile ilişkilerine zarar vermediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" diyerek duygusal bir bağın hâlâ sürdüğünü belirtti.

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