Güldür Güldür'den bu yüzden ayrılmış! Onur buldu sebebini ilk kez açıkladı! "Gitmek istedim..."

Güldür Güldür Show'da Bilal karakteriyle büyük beğeni kazanan oyuncu Onur Buldu, programdan ayrılmasının ardından sessizliğini bozdu.
Onur Buldu, ünlü isim Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu ve Güldür Güldür Show'dan ayrılma kararını şu sözlerle açıkladı:
"Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim." Ayrılık sürecinin ekip ile ilişkilerine zarar vermediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" diyerek duygusal bir bağın hâlâ sürdüğünü belirtti.