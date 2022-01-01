Güldür Güldür Show’a konuk olan Emel Sayın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli meğer...
Güldür Güldür Show'a konuk olan Emel Sayın bakın kaç yaşındaymış! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yılbaşı özel programına konuk oldu. Kadrosunda Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Onur Buldu'nun yer aldığı programda nostalji rüzgarları estiren Emel Sayın'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Üç kez nikah masasına oturan Sayın'ın Amerikalı eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Emel Sayın'ın eski eşi kimmiş...
01.01.2022 00:26
- Son Güncelleme: 01.01.2022 00:26
Oyunculuk performansı ve güçlü yorumunun yanı sıra güzelliğiyle de yıllardır adından söz ettiren Emel Sayın, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yılbaşı özel programına konuk olmasının ardından gündeme geldi.
İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Emel Sayın'ın 1986 – 1999 yılları arasında evli kaldığı eski eşi görenleri şaşkına çevirdi.