Güldür Güldür Naime'nin annesi sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek annesinin kopyası
Güldür Güldür'le hayatlarımıza giren 31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.Instagram hesabından yaptığı açıklamayla programdan ayrılacağını duyuran Ecem Erkek özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Bir süre önce de boşanma haberleriyle gündeme gelen Ecem Erkek'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kız arasında benzerlik olur ama bu anne-kız adeta ikiz gibi. İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlülerin anneleri.
Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.
Kimi zaman Güldür Güldür Show'un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.
Son olarak yaptığı paylaşımda Güldür Güldür'den ayrılacağını duyuran Ecem Erkek son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Ecem Erkek annesinin genç kopyası gibi. İşte başta Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek olmak üzere ünlülerin anneleri.