Güldür Güldür Naime'nin annesi sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek annesinin kopyası

Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.

Kimi zaman Güldür Güldür Show'un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.