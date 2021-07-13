Güldür Güldür Naime bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek'in memleketi
31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Son olarak Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güldür Güldür'den ayrıldığını duyuran Ecem Erkek'in hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Erkek'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ecem Erkek aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ecem Erkek'in memleketi…
Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.
Kimi zaman Güldür Güldür Show'un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.
Ancak önceki gün yaptığı bir açıklamayla olay yarattı Ecem Erkek. Güldür Güldür Show'da birbirinden komik tiplemeleri ile dikkatleri üzerine çeken Ecem Erkek, programdan ayrılacağını duyurdu.
Naime karakteri ile gönüllerde taht kuran Ecem Erkek ayrılık ile ilgili "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. "ifadelerini kullandı.