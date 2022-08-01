Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...
Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mesut karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. Devlet Denizyollarından emekli memur bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olması nedeniyle İstanbul'da dünyaya gelen Bilgin'in özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 42 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uğur Bilgin'in memleketi...
Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UĞUR BİLGİN KİMDİR?
Uğur Bilgin, Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katılan Bilgin, tiyatro üzerine eğitim görmek istedi ancak ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu.
Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun hakkında en çok merak edilen ise memleketi oldu. İnternet kullanıcıları "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 42 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.