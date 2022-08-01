Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katılan Bilgin, tiyatro üzerine eğitim görmek istedi ancak ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu.