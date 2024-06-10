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Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. İrem Uslu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte 43 yaşındaki oyuncu Uğur Bilgin'in memleketi...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:35 Güncelleme 10 Haziran 2024, 16:35
Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi... 1

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Atilla ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin, son bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu.

Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi... 2

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi... 3

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katıldı.

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