Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. İrem Uslu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte 43 yaşındaki oyuncu Uğur Bilgin'in memleketi...