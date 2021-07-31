Vav TV İzle
Haberler Magazin Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi

Bahadır karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Burak Topaloğlu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, yakışıklı oyuncunun eşi veya sevgilisi var mı merak edip araştırmaya başladı. Burak Topaloğlu'nun aşkı güzelliğiyle mest ediyor. İşte başta Burak Topaloğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

31.07.2021 12:14 - Son Güncelleme: 31.07.2021 12:14
Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi

4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de doğmuştur. İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okulunda okudu. Bahçeşehir Atatürk lisesinden mezun oldu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya amatör olarak Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladı. Daha sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium Alışveriş merkezi Tiyatrolarında sahne almaya başladı.
Şişli de bulunan Best Casting ajansına bağlı olarak Tv ve Sinema dünyasında da yer almaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi

Büyükçekmece Belediye Tiyatrosu'nda da Yönetmen Asistanlığı yapmaktadır. Torna-Vida grubu ile Taksim'de bulunan Galapera da Doğaçlama Tiyatro yapmaktadır.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Alper Kul, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

İşte başta Burak Topaloğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi
Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi