Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi

4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de doğmuştur. İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okulunda okudu. Bahçeşehir Atatürk lisesinden mezun oldu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya amatör olarak Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladı. Daha sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium Alışveriş merkezi Tiyatrolarında sahne almaya başladı.

Şişli de bulunan Best Casting ajansına bağlı olarak Tv ve Sinema dünyasında da yer almaktadır.