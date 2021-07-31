Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! İşte Burak Topaloğlu'nun aşkı Ezgi
Bahadır karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Burak Topaloğlu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, yakışıklı oyuncunun eşi veya sevgilisi var mı merak edip araştırmaya başladı. Burak Topaloğlu'nun aşkı güzelliğiyle mest ediyor. İşte başta Burak Topaloğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de doğmuştur. İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okulunda okudu. Bahçeşehir Atatürk lisesinden mezun oldu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Tiyatroya amatör olarak Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladı. Daha sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium Alışveriş merkezi Tiyatrolarında sahne almaya başladı.
Şişli de bulunan Best Casting ajansına bağlı olarak Tv ve Sinema dünyasında da yer almaktadır.
Büyükçekmece Belediye Tiyatrosu'nda da Yönetmen Asistanlığı yapmaktadır. Torna-Vida grubu ile Taksim'de bulunan Galapera da Doğaçlama Tiyatro yapmaktadır.
"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Alper Kul, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.
İşte başta Burak Topaloğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.