Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burak Topaloğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ezgi Tanır ile bu akşam sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuyu, bu özel gününde rol arkadaşları Alper Kul, Erdem Yener, Ünal Yeter, Aylin Kontente, Meltem Yılmazkaya, Özgün Aydın yalnız bırakmadı. Düğünden ilk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener'den gelirken gelin Ezgi Tanır güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Burak Topaloğlu'nun düğününden ilk kareler...
17.09.2022 23:19 - Son Güncelleme: 17.09.2022 23:19
Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ezgi Tanır ile bu akşam sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Topaloğlu'nu bu özel gününde rol arkadaşları Alper Kul, Erdem Yener, Ünal Yeter, Aylin Kontente, Meltem Yılmazkaya, Özgün Aydın yalnız bırakmadı.
Düğünden ilk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener'den gelirken gelin Ezgi Tanır güzelliğiyle ilgi odağı oldu.