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Haberler Magazin Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Bahadır karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burak Topaloğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ezgi Tanır ile bu akşam sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuyu, bu özel gününde rol arkadaşları Alper Kul, Erdem Yener, Ünal Yeter, Aylin Kontente, Meltem Yılmazkaya, Özgün Aydın yalnız bırakmadı. Düğünden ilk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener'den gelirken gelin Ezgi Tanır güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Burak Topaloğlu'nun düğününden ilk kareler...

takvim.com.tr
17.09.2022 23:19 - Son Güncelleme: 17.09.2022 23:19
Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

Güldür Güldür Show ile adını duyuran ünlü oyuncu Burak Topaloğlu'ndan müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ezgi Tanır ile bu akşam sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

Topaloğlu'nu bu özel gününde rol arkadaşları Alper Kul, Erdem Yener, Ünal Yeter, Aylin Kontente, Meltem Yılmazkaya, Özgün Aydın yalnız bırakmadı.

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

Düğünden ilk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener'den gelirken gelin Ezgi Tanır güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu evlendi! Gelin hayran bıraktı! İlk paylaşımlar Meltem Yılmazkaya ile Erdem Yener’den...

İşte başta Burak Topaloğlu'nun düğün fotoğrafları olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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