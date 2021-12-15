Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye katılamayan Gülçin'in sağlık durumunu annesi açıkladı.

CENAZEYE KATILAMADI

Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi. Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.