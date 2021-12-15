Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye katılamayan Gülçin'in sağlık durumunu annesi açıkladı
Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye katılamayan Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunu annesi açıkladı. İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor. Kızının sağlık durumu hakkında konuşan anne Aysel Ergül, "Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var, Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Keşke bir rüya olsaydı" dedi. Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldığı cenaze törenine sevgilisi Gülçin Ergül tedavisi devam ettiği için katılamadı.
15.12.2021 14:51
- Son Güncelleme: 15.12.2021 15:11
Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye katılamayan Gülçin'in sağlık durumunu annesi açıkladı.
İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı.
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Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.
CENAZEYE KATILAMADI
Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi. Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.