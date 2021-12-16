Gülçin Ergül’ün acı kaybından sonra Cemre Kemer’in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti! Tepkiler çığ gibi büyüdü yanıt gecikmedi!
Gülçin Ergül'ün acı kaybından sonra Cemre Kemer'in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti! Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Gruptan ayrılarak kariyerine single olarak devam eden Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül'ün yaralandığı, Lafçı'nın ise vefat ettiği feci trafik kazasının ardından sanat dünyasından birçok isim, sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarında Gülçin Ergül için başsağlığı ve destek mesajları yayınladı. Cemre Kemer ise yaptığı paylaşımlarla bir kısım sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Kemer'den yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
16.12.2021 19:10
- Son Güncelleme: 16.12.2021 19:16
İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkisinde Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tıra çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, hafif yaralanırken Lafçı, vefat etti.
TEPKİ ÇEKTİ
Ünlü şarkıcı Cemre Kemer'in cenazeden sonra yaptığı paylaşımlar ise sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçiler, Gülçin Ergül'ün yaşadıklarına kayıtsız kaldığını ileri sürerek Kemer'e tepki gösterdi.
CEMRE KEMER'DEN YANIT GECİKMED!
Gelen tepkiler üzerine Cemre Kemer sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Kemer sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir" notunu ekledi.