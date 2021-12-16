Gülçin Ergül’ün acı kaybından sonra Cemre Kemer’in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti! Tepkiler çığ gibi büyüdü yanıt gecikmedi!

GÖZLER 'HEPSİ'YE ÇEVRİLDİ!

Yaşanan bu acı kaza sonrası gözler Hepsi grubu üyelerine, Ergül'ün arkadaşlarına çevrildi. Ancak ekip üyelerinden konuyla ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı.