Gülçin Ergül kazada sevgilisini kaybetmişti! "Zaman kavramım kalmadı" diyen Hepsi grubunun sarışın isminden yürek sızlatan paylaşım
Gülçin Ergül kazada sevgilisini kaybetmişti! "Zaman kavramım kalmadı" diyen Hepsi grubunun sarışın isminden yürek sızlatan paylaşım geldi. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yla trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Psikolojik destek almaya başlayan Gülçin Ergül ortaya çıktı. Gülçin Ergül, Instagram paylaşımına, 'Bir ay olmuş… Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum ki, karşıma çıktı' notunu ekle, takipçilerini hüzünlendirdi.
13.01.2022 15:41
- Son Güncelleme: 13.01.2022 15:47
Gülçin Ergül kazada sevgilisini kaybetmişti! "Zaman kavramım kalmadı" diyen Hepsi grubunun sarışın isminden yürek sızlatan paylaşım geldi.
NELER YAŞANDI?
Hepsi grubunun sarışın solisti Gülçin Ergül sevgilisi ile geçirdiği kazada Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer, süreçle ilgili sözleri ile geçtiğimiz günlerde dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz yıllarda dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, Kuruçeşme'de görüntülendi.