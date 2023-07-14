Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülben Ergen'den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

Gülben Ergen'den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan'la evli kalmış, bu evlilikten Ares, Atlas ve Güney adında 3 çocuğu olmuştu. Her ne kadar kendisi sosyal medyada adından fazlasıyla adından söz ettiren Gülben Ergen son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Gülben Ergen'in bikinili paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. İşte detaylar...

14.07.2023 16:30 - Son Güncelleme: 14.07.2023 16:30
Gülben Ergen’den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

Gülben Ergen'den bikinili paylaşım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülben Ergen’den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Gülben Ergen yine yaptı yapacağını.

Gülben Ergen’den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Özkan Uğur'un vefatı sebebiyle konserini erteleyen Ergen, bikinili paylaşım yaptı.

Gülben Ergen’den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

2004-2012 yılları arasında evli kalan Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin oğulları, koca adam oldu.

Gülben Ergen’den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'tan sonra beklenmedik bir şekilde yeniden hamile kalmış, ikiz bebekler dünyaya getirmişti.

SON DAKİKA