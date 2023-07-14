Gülben Ergen'den sıcak havaya bikinili paylaşım! 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medyayı salladı
Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan'la evli kalmış, bu evlilikten Ares, Atlas ve Güney adında 3 çocuğu olmuştu. Her ne kadar kendisi sosyal medyada adından fazlasıyla adından söz ettiren Gülben Ergen son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Gülben Ergen'in bikinili paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. İşte detaylar...
14.07.2023 16:30 - Son Güncelleme: 14.07.2023 16:30