Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Gülben Ergen'den cüretkar paylaşım! 48'lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geçtiğimiz gün yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşulan Gülben Ergen, son gönderisiyle yine adından söz ettirdi. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen 3 çocuk annesi Gülben Ergen, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı. Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Gülben Ergen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

23.06.2021 02:03 - Son Güncelleme: 23.06.2021 02:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





