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Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Gülben Ergen'den cüretkar paylaşım! 48'lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geçtiğimiz gün yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşulan Gülben Ergen, son gönderisiyle yine adından söz ettirdi. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen 3 çocuk annesi Gülben Ergen, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı. Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Gülben Ergen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

23.06.2021 02:03 - Son Güncelleme: 23.06.2021 02:03
Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geçtiğimiz gün yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşulan Gülben Ergen, son gönderisiyle yine adından söz ettirdi.

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Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Gülben Ergen, siyah mayosuyla çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları paylaşan Ergen, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen için "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı.

Gülben Ergen’den cüretkar paylaşım! 48’lik şarkıcı genç kızlara taş çıkarttı siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in çok konuşulan o paylaşımı...