Gülben Ergen yatak odasından paylaştı sosyal medya çalkalandı! Yeşil mayosu ile çektiği video olay oldu o detay çok konuşuldu
Gülben Ergen yatak odasından paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Yeşil bir mayonun reklamını yapan Ergen, yatak odasında ayna karşısında çektiği videoyu Instagram hesabında yayınladı. Söz konusu videoda sadece vücudunu çeken Ergen için "Gülben'den yüzsüz paylaşım" yorumları yapıldı. İşte Gülben Ergen'in sosyal medyayı çalkalayan o paylaşımı…
13.07.2021 20:39
- Son Güncelleme: 13.07.2021 20:44
Gülben Ergen yatak odasından paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Ünlü şarkıcı, yatak odasında çektiği bir video ile üzerine giydiği yeşil mayonun tanıtımını yaptı. Ergen'in iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Söz konusu videoda sadece vücudunu çeken Ergen için "Gülben'den yüzsüz paylaşım" yorumları yapıldı.
Öte yandan düzgün fiziği ile dikkat çeken üç çocuk annesi Ergen'e hayranları övgü yağdırdı.
Yeşil mayosu ile objektif karşısına geçen ve iddialı bir paylaşımda bulunan şarkıcının yaşı da merak konusu oldu.