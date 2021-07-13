Gülben Ergen yatak odasından paylaştı sosyal medya çalkalandı! Yeşil mayosu ile çektiği video olay oldu o detay çok konuşuldu

Gülben Ergen yatak odasından paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Yeşil bir mayonun reklamını yapan Ergen, yatak odasında ayna karşısında çektiği videoyu Instagram hesabında yayınladı. Söz konusu videoda sadece vücudunu çeken Ergen için "Gülben'den yüzsüz paylaşım" yorumları yapıldı. İşte Gülben Ergen'in sosyal medyayı çalkalayan o paylaşımı…

13.07.2021 20:39 - Son Güncelleme: 13.07.2021 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





