Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu. Mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla objektif karşısına geçen Ergen, adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında çektiği videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Ergen, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam aldı. Ünlü şarkıcı için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor" yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in çok konuşulan o paylaşımı…

22.06.2021 00:24 - Son Güncelleme: 22.06.2021 00:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





