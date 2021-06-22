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Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu. Mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla objektif karşısına geçen Ergen, adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında çektiği videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Ergen, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam aldı. Ünlü şarkıcı için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor" yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in çok konuşulan o paylaşımı…

22.06.2021 00:24 - Son Güncelleme: 22.06.2021 00:31
Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu.

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Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı, mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor" yorumları yapıldı.

Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Gülben Ergen'in iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Mini sabahlığıyla öyle bir video çekti ki gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan fit haliyle tüm bakışları üzerine toplayan Gülben Ergen'in yaşı merak konusu oldu. İşte başta Gülben Ergen olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…