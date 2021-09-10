Gülben Ergen ile Seda Sayan’ın o fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Seda’yı tanımak imkansız...
Seda Sayan, Gülben Ergen ve Cengiz İmren'i konuk almasını eleştiren Seren Serengil'in açıklamalarının ardından bugünkü programında sert ifadeler kullandı. Seda Sayan'ın açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken Gülben Ergen'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Ergen, Seda Sayan ile yıllar önce verdiği bir pozla günümüzden bir kareyi yan yana getiren fan sayfasının paylaşımını Instagram hesabında yayınladı. Ergen'in Seda Sayan ile yıllar süren dostluğunu gözler önüne seren paylaşımda ikilinin değişimleri dikkat çekti. Özellikle Seda Sayan'ın yıllar önceki halini görenler 'Kolaj olmasa tanıyamazdım' yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...
Seren Serengil, Gülben Ergen ve Cengiz İmren'i programında ağırlayan Seda Sayan için "İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O platform topuklu ayakkabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Seda Sayan da bugünkü canlı yayınında isim vermeden şunları söyledi: "Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"
Seren Serengil ile yıllardır yıldızı barışmayan Gülben Ergen ise sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ergen, Seda Sayan ile yıllar önce verdiği bir pozla günümüzden bir kareyi yan yana getiren fan sayfasının paylaşımını Instagram hesabında yayınladı.
Ergen'in Seda Sayan ile yıllar süren dostluğunu gözler önüne seren paylaşımda ikilinin değişimleri dikkat çekti.