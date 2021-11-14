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Haberler Magazin Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben'e bakın!

Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben'e bakın!

Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Önceki gece sahne aldığı bir mekandan paylaşımda bulunan 49 yaşındaki 3 çocuk annesine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. İşte Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Gülben'in dikkat çeken bacak bacak üstüne pozu...

14.11.2021 11:32 - Son Güncelleme: 14.11.2021 12:04
Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben’e bakın!

Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben'e bakın, çok konuşulanlar listesine girdi...

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Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben’e bakın!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben’e bakın!

Önceki akşam Ataköy Marina'da sahne aldığı geceden bir karesini paylaşan Gülben'in derin bacak dekoltesine yorum yağdı.

Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben’e bakın!

İşte Gülben Ergen'in çok konuşulan karesi...

Gülben Ergen derin yırtmaçlı elbisesi ve yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Bacak bacak üstüne pozu olay olan Gülben’e bakın!

Üç çocuk annesi Gülben Ergen'in fit hali de dikkat çekti. İnternet kullanıcıları, Ergen'in boyu ve kilosunu araştırmaya başladı.

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