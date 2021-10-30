Gülben Ergen beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymeden paylaştı gören şaştı kaldı! Sosyal medya onu konuştu
Gülben Ergen beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı Gülben Ergen, sahne öncesi yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Üzerine bir tek beyaz tişört giyerek objektif karşısına geçen Ergen'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Şarkıcının ayna karşısında verdiği poz kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı. Öte yandan Ergen'in iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Gülben Ergen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
30.10.2021 23:32
- Son Güncelleme: 31.10.2021 00:08
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum yağdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Gülben Ergen'in paylaşımını fazla iddialı bularak eleştirdi.