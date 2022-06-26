Gül Masalı’nın Toprak Atabey’i bakim kim çıktı! ’Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?’

Yetenekli genç isim Gül Masalı dizisinde Mimar, ama lavanta yetiştiren ailesinin işle ilgili sorumluluğunu üzerine almış. Anne babasıyla kurduğu mesafeli ilişki, yurtdışında yalnız geçirdiği yıllar, gönlünü kaptırdığı ve sonra onunla Türkiye'ye dönmeyi reddettiği için ayrıldığı sevgilisi Ece… Tüm bunlar onda, kökü sağlam ağaç gibi, bir yere ait olma ihtiyacını kuvvetlendirmiş. Hayal gücü geniş, ama düş dünyası herkese kolay kolay açılmıyor. Toprak, Gonca'yla karşılaştığında aşkın okunu kalbinin tam ortasından yer. Gonca'nın korkularını yenmek, onun güvenini kazanmak ve Ece'nin evlenme teklifleriyle Gonca arasında seçim yapmak zorunda kalan Toprak, sert fırtınalarda dalları yere uzanan ağaçlara dönecektir. Kırılsa bir daha kökünü bulamayacak, eğilse başı üstündeki göğü kaybedecek bir ağaç...