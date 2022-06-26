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Gül Masalı'nın Toprak Atabey'i bakim kim çıktı! 'Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?'

Gül Masalı'nın Toprak Atabey'i bakim kim çıktı! Atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda Toprak karakterine hayat veren oyuncu, dizide adı gibi toprağı ve onun sağladığı dinginliği seviyor. Oyunculuk performansı ile göz dolduran genç oyuncu Erdem Kaynarca'nın kim olduğu merak konusu oldu. Erdem Kaynarca ile Oktay Kaynarca'nın akraba olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında. İşte "Erdem Kaynarca kimdir?" , "Oktay Kaynarca ile akraba mı?" sorularının yanıtı...

26.06.2022 17:02 - Son Güncelleme: 26.06.2022 17:12
Gül Masalı’nın Toprak Atabey’i bakim kim çıktı! ’Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?’

ERDEM KAYNARCA OKTAY KAYNARCA İLE AKRABA MI?

Gül Masalı'nın Toprak Atabey'i bakim kim... Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden Gül Masalı dizisinin Toprak Atabey'inin kim olduğu, Oktay Kaynarca aile ekraba olup olmadığı merak konusu oldu.

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Gül Masalı’nın Toprak Atabey’i bakim kim çıktı! ’Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?’

Yetenekli genç isim Gül Masalı dizisinde Mimar, ama lavanta yetiştiren ailesinin işle ilgili sorumluluğunu üzerine almış. Anne babasıyla kurduğu mesafeli ilişki, yurtdışında yalnız geçirdiği yıllar, gönlünü kaptırdığı ve sonra onunla Türkiye'ye dönmeyi reddettiği için ayrıldığı sevgilisi Ece… Tüm bunlar onda, kökü sağlam ağaç gibi, bir yere ait olma ihtiyacını kuvvetlendirmiş. Hayal gücü geniş, ama düş dünyası herkese kolay kolay açılmıyor. Toprak, Gonca'yla karşılaştığında aşkın okunu kalbinin tam ortasından yer. Gonca'nın korkularını yenmek, onun güvenini kazanmak ve Ece'nin evlenme teklifleriyle Gonca arasında seçim yapmak zorunda kalan Toprak, sert fırtınalarda dalları yere uzanan ağaçlara dönecektir. Kırılsa bir daha kökünü bulamayacak, eğilse başı üstündeki göğü kaybedecek bir ağaç...

Gül Masalı’nın Toprak Atabey’i bakim kim çıktı! ’Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?’

Gülper Özdemir ile başrol paylaşan Erdem Kaynarca kimdir gelin yakından tanıyalım...

Gül Masalı’nın Toprak Atabey’i bakim kim çıktı! ’Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?’

Erdem Kaynarca, 1992 yılında dünyaya geldi. Boyu 1,77...

Gül Masalı’nın Toprak Atabey’i bakim kim çıktı! ’Erdem Kaynarca Oktay Kaynarca ile akraba mı?’

Kaynarca, 2009-2012 yılları arasında ODTÜ'de felsefe eğitimi aldı ve ardından 2012-2016 arasında tiyatroya yöneldi ardından birçok dizi ve film projesinde yer aldı.

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